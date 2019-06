Burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) geeft na dertig jaar het voorzitterschap van ‘den Bava’ door Bart Kerckhoven

18 juni 2019

06u24 0 Halle Burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) is niet langer voorzitter van de seniorenvereniging S-Plus Bond Achiel Van Acker, bij de oudere leden vooral ook gekend als ‘den Bava’. Na dertig jaar geeft hij de fakkel door aan Robert Vandenbranden.

Snoeck blikte op een bijeenkomst van de vereniging terug op zijn voorzitterschap dat uiteindelijk dertig jaar duurde. “In juni 1989 ben ik voorzitter geworden van deze vereniging”, vertelde hij. “Ik was toen net 35 jaar. Onze vereniging kende een beetje een slabakkende werking. Men kwam onregelmatig samen en er was een tekort aan bestuursleden en helpers. De toenmalige voorzitter Louis Decuyper hielp mij toen zeer goed op weg om met deze vereniging een doorstart te maken.” Snoeck becijferde dat onder zijn voorzitterschap de organisatie ongeveer 230 bijeenkomsten, een zestigtal eetfestijnen, een twintigtal nieuwjaarsconcerten, meer dan tien grootouder- en kleinkinderdagen, een vijfentwintigtal seniorenfeesten, acht uitstappen naar kerstmarkten, dertig reizen en een vijftal grote feesten met andere seniorenverenigingen organiseerde.

“Ik geef met een gerust hart de fakkel door”, aldus Snoeck. “Een nieuwe frisse wind in het bestuur is een goede zaak voor het voortbestaan en de goede werking van de vereniging.” Robert Vandenbranden is voortaan voorzitter. Denise Haulet wordt penningmeester en Arno Pirolo is aangesteld als secretaris. De vereniging telt intussen bijna driehonderd leden.