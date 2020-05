Burgemeester lijst corona-inkopen op: zelfs microgolfovens stonden op boodschappenlijstje van de stad Bart Kerckhoven

08 mei 2020

15u16 0 Halle Burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) gaf tijdens de gemeenteraadscommissie over de aanpak van de coronacrisis in Halle een lijstje mee van aankopen die de stadsdiensten deden sinds het begin van de crisis tot eind april.

Tijdens die periode werd in totaal al 580 liter ontsmettende handgel aangekocht. In het begin van de crisis werden ook plexi-schermen voor het onthaal en de loketten in het stadhuis besteld. Voor het personeel van het woonzorgcentrum Zonnig Huis werden 5.000 mondmaskers van het type KN95 gekocht. Er werd ook geïnvesteerd in de banners en de spandoeken voor de campagne ‘Halle Helpt/Merci’. In woonzorgcentrum Zonnig Huis werd een mobiel oproepsysteem geïnstalleerd en voor het personeel dat aan de slag is op de begraafplaatsen werd beschermende kledij gekocht. In de assistentiewoningen Ten Hove, waar verschillende bewoners besmet raakten met het coronavirus, werden achttien microgolfovens geleverd zodat de bewoners elk in quarantaine een toestel ter beschikking hadden. Half april werden nog eens honderd wegwerpoveralls besteld en voor het Sociaal Huis zijn vijf hygiënetotems gekocht zodat de bezoekers er meteen de handen kunnen ontsmetten wanneer ze binnenstappen. Er werd ook budget besteed aan waardebonnen in Halse winkels en de uitwerking van een webshop. Voor de geplande heropening van het Sociaal Huis werden eind april ook extra plexi-schermen voor die loketten gekocht en op 29 april werd ten slotte het materiaal aangekocht voor het maken en verdelen van de mondmaskers door Halse verenigingen. De burgemeester gaf op de commissie niet meer hoeveel die aankopen gekost hebben. Schepen van Financiën Dieuwertje Poté (CD&V) vertelde op de commissie dat het materiaal voor de mondmaskers 25.000 euro gekost heeft.