Burgemeester heeft op 11 juli-viering boodschap voor nieuwe Vlaamse regering: “Leg die A8 in Halle eindelijk in een tunnel” Bart Kerckhoven

12 juli 2019

08u51 0 Halle Burgemeester Marc Snoeck (Sp.a) heeft een duidelijke boodschap voor de politici die momenteel een nieuwe Vlaamse regering willen vormen. “Wij doen een oproep aan de nieuwe Vlaamse regering om het dossier van de A8 mee te nemen in de toekomstige regeringsverklaring”, sprak Snoeck op de viering van de Vlaamse Feestdag in Halle.

De heraanleg van de A8 in Halle is de voorbije maanden actueler geworden omdat Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) nieuwe plannen wil maken voor de herinrichting van de snelweg. In Halle willen ze vooral dat de A8 zoals jaren geleden uitgewerkt in plannen ondertunneld wordt. Burgemeester Marc Snoeck zette in zijn speech tijdens de 11 juli-viering nog eens het standpunt van de stad Halle in de verf. “Wij hebben een duidelijk standpunt ingenomen waarbij we gaan voor de volledige ondertunneling van de Halleweg en de Nijvelsesteenweg”, aldus Snoeck. “Maar met de essentiële voorwaarden voor een ontsluiting voor de wijk Rodenem. Wij hopen dat deze realistische houding het dossier dat al meer dan tien jaar een ‘stand still’ gekend heeft op die manier gedeblokkeerd geraakt en wij hopen dan ook dat dit dossier op de onderhandelingstafel van de toekomstige Vlaamse regering terecht komt. Met wat goodwill van iedereen moet het mogelijk zijn om deze legislatuur op dat vlak uit de impasse te geraken. Wij doen dus een oproep aan de nieuwe Vlaamse regering om dit dossier mee te nemen in de toekomstige regeringsverklaring. Op onze beurt zullen wij het dossier verder uitdiepen en concretiseren in de commissie stadsontwikkeling en op de komende gemeenteraad.”

Snoeck noemde de heraanleg van de A8 ook nog ‘één van de meest cruciale dossiers om het verkeersknelpunt voor onze stad mee te helpen ontwarren.’