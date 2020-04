Buitenspeeldag 2020 krijgt herfsteditie tijdens Week van het Bos Bart Kerckhoven

01 april 2020

De Buitenspeeldag die gepland was op 22 april wordt uitgesteld door het coronavirus. De stad Halle heeft al nieuwe datum in de agenda vastgelegd waarbij alle kinderen kunnen ravotten. Op woensdag 14 oktober krijgt de Buitenspeeldag voor het eerst een herfsteditie tijdens de Week van het Bos. Het speelterrein blijft de Zavelput in Buizingen. Vanaf 13 uur tot 17 uur kunnen kinderen er boomklimmen, moddermannetjes maken, spelen, workshops volgen en zelfs de death ride uittesten.