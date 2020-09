Brouwerij Boon pakt vier medailles op World Beer Awards: geuze levert nieuwe hattrick op Bart Kerckhoven

12 september 2020

Brouwerij Boon uit Lembeek won vier medailles op de World Beer Awards. Drie keer viel een geuze van de brouwerij in de prijzen. Een echte hattrick en een herhaling van de stunt in 2018 op de Brussels Beer Challenge. De Geuze Mariage Parfait werd beloond met een gouden plak. De tweede plaats ging naar de Oude Geuze Boon Black Label 4. Het brons was voor de Oude Geuze VAT 108 BIS. In de categorie ‘Kriek’ pakte de Boon Kriek een zilver medaille. “Normaal gezien had vandaag het Internationaal Geuze- en Kriek Festival van het Pajottenland, beter gekend als de ‘Nacht van de Grote Dorst’, plaatsgevonden”, zegt Karel Boon. “We hadden deze overwinning dan ook graag met geuzeliefhebbers van over de hele wereld In Itterbeek gevierd, maar wegens de geldende Covid19-maatregelen besliste de organiserende vzw om het evenement te annuleren. Niettemin hopen we dat de situatie voor zowel de horeca als de reissector zo spoedig mogelijk normaliseert, zodat we volop met familie en vrienden kunnen genieten van onze lambiekbieren.”