Brouwerij Boon opent pop-upbiershop: vanaf 1 juli opnieuw brouwerijbezoeken mogelijk Bart Kerckhoven

11 juni 2020

Brouwerij Boon opent een pop-upbiershop in Lembeek aan de brouwerij. Op vrijdag en zaterdag kan iedereen er de bieren van Boon kopen maar ook glazen, T-shirts, hoodies en andere merchandising. “We merkten steeds vaker dat er bezoekers naar de brouwerij kwamen en er van uit gingen dat er een winkel zou zijn”, vertelt Karel Boon. “We stellen de mensen niet graag teleur. Daarom is in afwachting van een grotere winkel met bar alvast deze pop-up geopend”, aldus Karel Boon. De shop is op vrijdag en zaterdag open van 10 uur tot 18 uur.

Door de coronacrisis lag ook de brouwerij stil en werden geen bezoeken meer georganiseerd. “Vanaf 1 juli zijn er wel terug brouwerijbezoeken mogelijk op vaste momenten,” zegt Boon nog. “Dat kan op vrijdagen om 14 uur en op zaterdagen van 10 tot 14 uur. Op die manier kunnen we alles organiseren volgens de coronamaatregelen.”

Als later de regels versoepelen zal brouwerij Boon voor grotere groepen ook opnieuw reservaties aannemen en kan na een bezoek ook de biershop bezocht worden.