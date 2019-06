Bromfietser scheurt aan 100 km/u door stadscentrum bij achtervolging Tom Vierendeels

27 juni 2019

13u22 0 Halle Bij de achtervolging van een bromfietser door het centrum van Halle werden snelheden tot honderd kilometer per uur gehaald. De bromfietser kwam uiteindelijk ten val door een verkeerde inschatting en werd gearresteerd. Er worden hem verschillende zaken ten laste gelegd.

Een patrouille merkte dinsdag rond 14.40 uur op hoe een bromfietser het rode verkeerslicht negeerde op het kruispunt van de August Demaeghtlaan met de Jean Jacminstraat. De achtervolging werd onmiddellijk ingezet, maar door de hoge snelheden raken ze de verdachte kwijt in de Basiliekstraat. Een tweede ploeg kruiste vervolgens de bromfietser op het kruispunt van de Leide met de Dijkstraat waardoor een tweede achtervolging startte.

De bromfietser blijft gas geven en scheurt verder in de richting van de Dijkstraat en de Willamekaai. De inspecteurs stellen vast dat ze snelheden tot honderd kilometer per uur halen door de kleine straten van de stad. De bromfietser rijdt richting Suikerkaai, steekt het kruispunt aan hoge snelheid over en begeeft zich vervolgens via een eenrichtingsstraat richting de rotonde van het Bevrijdingsplein. Daar botst de bromfietser tegen een wagen op de rotonde, vervolgens raakt hij de stoep en een passant om uiteindelijk ten val te komen. Er vielen gelukkig geen onschuldige gewonden bij de achtervolging.

De inspecteurs namen geen enkel risico en de verdachte werd met getrokken wapens benaderd. De jongeman wordt geboeid en overgebracht naar het commissariaat. Daar blijkt hij uiteindelijk geen onbekende te zijn voor de politie. De inspecteurs stellen processen-verbaal op voor verstoring van de openbare orde, de verschillende verkeersinbreuken, drugsbezit, niet-verzekering en niet beschikken over een rijbewijs. De bromfiets werd ook in beslag genomen.