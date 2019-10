Broers vallen vrouwen lastig...en slaan tiener die hen tot de orde roept in elkaar WHW

01 oktober 2019

16u16 0 Halle Twee broers uit Halle riskeren respectievelijk 4 en 8 maanden cel voor een gewelddadig incident. Een van de twee misdroeg zich vervolgens tegen de politie.

Een 17-jarige jongen zag op 16 november 2017 hoe de twee in dronken toestand voorbijgangsters lastigvielen in de Basiliekstraat. “Jullie zijn echt een goed voorbeeld door jullie zo te gedragen”, sprak hij de twee aan. Dit was niet naar hun zin en ze vielen de jongeman aan. Hij kreeg meerdere slagen en stampen te verwerken. Een getuige belde meteen de politie. Hun aankomst bedaarde de gemoederen niet. Een van de broers weigerde zijn identiteitskaart te laten zien en spuwde een agent in het gezicht. Vervolgens kon hij enkel met veel moeite in de combi gebracht worden. Ook daar verzette hij zich en spuwde hij opnieuw een agent in het gezicht. “Meneer gedroeg zich als een lama. In het gezicht gespuwd worden hoort niet bij de jobinvulling van een agent”, aldus de advocaat an de betrokken agenten, die zich burgerlijke partij stelden. Gezien zijn houding tegen de agenten vorderde het parket voor hem 8 maanden. Zijn broer riskeert slechts 4 maanden voor het zinloos geweld tegen de minderjarige. Uitspraak op 4 november.