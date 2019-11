Broers vallen voorbijgangsters lastig en slaan tiener die hen berispt in elkaar WHW

04 november 2019

16u11 0 Halle Twee broers uit Halle zijn veroordeeld tot respectievelijk 4 en 6 maanden cel voor een gewelddadig incident. Een van de twee misdroeg zich vervolgens tegen de politie.

Een 17-jarige jongen zag op 16 november 2017 hoe de twee in dronken toestand voorbijgangsters lastigvielen in de Basiliekstraat. “Jullie zijn echt een goed voorbeeld door jullie zo te gedragen”, sprak hij de twee sarcastisch aan. Daarop viel het duo de jongeman aan. Hij kreeg meerdere slagen en stampen te verwerken. Een getuige belde meteen de politie. Hun aankomst bedaarde de gemoederen echter niet.

Een van de broers weigerde zijn identiteitskaart te laten zien en spuwde een agent in het gezicht. Vervolgens kon hij enkel met veel moeite in de combi gebracht worden. Ook daar verzette hij zich en spuwde hij opnieuw een agent in het gezicht. Hij moet elk van de betrokken agenten 125 euro schadevergoeding betalen.