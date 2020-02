Brandweerzone Vlaams-Brabant West telt meer dan driehonderd interventies tijdens storm Dennis Bart Kerckhoven

16 februari 2020

20u16 19

De brandweerzone Vlaams-Brabant West laat weten dat er iets voor 20 uur zondagavond al 326 interventies geregistreerd zijn. 77 van die meldingen staan in de wachtrij. In totaal zijn er 24 teams op pad om alle interventies af te werken. De brandweer kreeg vooral oproepen in de streek van Asse en Ternat maar ook in de Zennevallei liepen meldingen binnen van onder andere omgewaaide elektriciteitspalen en bomen. Grote incidenten zijn er niet gemeld.