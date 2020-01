Brandweer voorkomt dat rukwinden werfzeilen Historisch Stadhuis wegblazen Bart Kerckhoven

14 januari 2020

De rukwinden die onze regio dinsdagavond teisteren leveren extra werk op voor brandweerzone Vlaams-Brabant West. Eén ploeg trok dinsdagavond omstreeks 17 uur naar het Historisch Stadhuis in Halle waar door de rukwinden twee werfzeilen helemaal dreigden weg te waaien. Het ging om de zeilen aan de zijgevel langs café de Sleutel. Nog maar pas hebben arbeiders de zeilen en de stellingen aan de voorgevel weggehaald nu die kant helemaal gerestaureerd is. In december 2018 moest de brandweer ook al eens een deel van de stellingen afbreken omdat die door stormweer dreigden los te komen. Dit keer kon een brandweerman van op de ladderwagen de zeilen opnieuw vast maken aan de stellingen. Gevaar voor de omgeving was er niet. Elders moesten vooral takken en bomen opgeruimd worden. Grote incidenten blijven voorlopig uit.