Brandweer rukt uit naar Sint-Augustinus… voor brandend afval in vuilnisbak op straat Bart Kerckhoven

23 januari 2020

08u22 0

Een voorbijganger vreesde woensdagavond dat er brand was uitgebroken in het woonzorgcomplex Sint-Augustinus in het centrum van Halle nadat hij er rook zag opstijgen. De hulpdiensten werden net na 19 uur gealarmeerd en de brandweerzone Vlaams-Brabant West rukte meteen uit met verschillende voertuigen. Ter plaatse aangekomen kon op de site geen rook of brand gevonden worden. Nadien bleek dat het ging om afval dat in een vuilnisbak op straat was beginnen branden. In Sint-Augustinus hadden de brandweermannen veel bekijks maar van paniek was er nooit sprake.