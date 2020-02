Brandweer ontving om 19.30 uur al bijna 400 oproepen (en het ergste moet nog komen) Tom Vierendeels

09 februari 2020

19u59 0 Halle De brandweerzone Vlaams-Brabant West had rond 19.30 uur al bijna vierhonderd interventies op de teller staan. De incidenten doen zich verspreid over over het volledige grondgebied voor. Voorlopig vielen er gelukkig nog geen gewonden in deze zone.

“Het aantal interventies is intussen opgelopen tot 380”, laat de zone rond 19.30 uur op Facebook weten. De eerste interventies stroomden vanaf de middag binnen. “Onze 46 teams die op de baan zijn proberen ze allemaal zo snel mogelijk te verwerken. Een honderdtal interventies staat nog in de wachtrij, terwijl het aantal sterk blijft toenemen. Het gaat voornamelijk om omgewaaide bomen en schade aan daken. Hou er rekening mee dat het tot meerdere uren kan duren vooraleer we ter plaatse geraken bij niet-dringende tussenkomsten. Bedankt voor uw geduld.”

Vermoedelijk zal dat aantal de komende uren nog fors toenemen. Het zwaartepunt van de storm Ciara wordt tussen 21 en 23 uur verwacht. Windstoten van honderd tot honderddertig kilometer per uur zijn mogelijk in onze regio en die kunnen bij eventueel onweer nog heviger zijn. De kans bestaat dat er ook felle buien met korrelhagel, zeer zware windstoten en onweer over onze streek zullen trekken.

“Bel het noodnummer 112 alleen bij levensbedreigende incidenten met personen in rechtstreeks gevaar”, laat de brandweer nog weten. “In ander gevallen gebruik je best ons e-loket op de website vlaamsbrabantwest.be of bel je het nummer 1722.”