Bpost plaatst pakjesautomaat in centrum van Halle Bart Kerckhoven

21 augustus 2020

Goed nieuws voor wie in Halle al eens een pakje laat leveren. Op het Joseph Possozplein in Halle installeert Bpost binnenkort een pakjesautomaat. Met de automaat kan iedereen de klok rond pakjes ontvangen en versturen. Volgens de stad heeft de automaat ook voordelen voor de handelaars. “Door de pakjesautomaat moeten de bezorgers of lokale handelaars minder vaak stoppen voor leveringen en kunnen ze de pakjesstromen beter bundelen”, klinkt het bij de stad Halle. “Op die manier draagt Halle ook bij aan het verminderen van de CO2-uistoot. Ook wie lokaal shopt en lokale handelaars kunnen dus handig gebruik maken van deze pakjesautomaat. Wie bijvoorbeeld lokaal wil shoppen maar sluitingstijd niet haalt, kan de handelaar vragen om de bestelling te droppen in de pakjesautomaat.” De Cubee-pakjesautomaten kan je al in het hele land vinden. Klanten kunnen er dag en nacht pakjes tot dertig kilo afhalen of terugsturen. Het pakje blijft vijf dagen beschikbaar in de pakjesautomaten.