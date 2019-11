Bouw Zuidbrug start voorjaar 2020: Zo rijden we om in Halle tijdens de grote werken Bart Kerckhoven

25 november 2019

19u03 0 Halle “Neem zoveel mogelijk het openbaar vervoer naar de stad of de fiets.” Dat is de boodschap van mobiliteitsschepen Bram Vandenbroecke (Groen) voor wie tijdens de de werken aan de Zenne- en Zuidbrug in Halle moet zijn. De stad stelde maandag de omleidingsplannen voor. “De impact zal groot zijn maar we proberen de stad bereikbaar te houden”, zegt Vandenbroecke.

De Vlaamse Waterweg wil in het voorjaar van 2020 starten met de bouw van de Zuidbrug over het Kanaal Brussel-Charleroi en dan zal Halle meteen ook de Zennebrug op de René Deboecklaan bouwen. “Dat betekent dat de Suikerkaai vanaf dan helemaal afgesloten zal zijn”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Servé (Sp.a). “Het zal de enige grote invalsweg zijn die afgesloten wordt. Maar op de andere wegen zullen beide werven natuurlijk ook gevolgen hebben.”

Zijn collega Bram Vandenbroecke is realistisch. “Een ideale omleiding zonder hinder is er niet omdat het aantal in- en uitvalswegen in Halle zeer beperkt is”, legt Vandenbroecke uit. “Daarom heeft de stad werk gemaakt van een circulatieplan waarbij de hinder voor de voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer beperkt blijft. Maar ook voor de autobestuurders worden maatregelen voorzien die moeten zorgen voor de meest optimale doorstroming van het verkeer en bereikbaarheid van de stad.

De fietsers kunnen al sinds eind september over een tijdelijk fiets- en voetpad langs de bibliotheek, het Elisabethpark, de Groebegrachtstraat en de Bergensesteenweg fietsen.

De bussen van De Lijn en TEC krijgen ook een aparte omleiding. “De Arkenvest wordt een tweerichtingsstraat die voorbehouden blijft voor het openbaar vervoer”, aldus Vandenbroecke. “Ook plaatselijk verkeer is toegestaan in de Arkenvest maar bewoners, bezoekers en handelaars kunnen de straat enkel bereiken via de Molenborre. De wagen kan je dus het best achterlaten aan de rand van de stad. De bus brengt je wel in het hart van de stad.” Op verschillende plaatsen zullen nog extra haltes voorzien worden en ook het aanbod van De Lijn tussen Halle en Lembeek zal nog verdubbelt worden op lijn 156. Ook op lijn 170 van Halle naar Brussel rijden al meer bussen. “Door een hogere frequentie hopen we meer mensen te motiveren om de overstap te maken van de auto naar het openbaar vervoer.”

Vandenbroecke raadt iedereen aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer en de fiets. “Maar dat betekent niet dat we het autoverkeer vergeten zijn”, zegt de schepen. “Die omleidingsweg is bewust rond het historisch centrum gelegd. Hoe groter de lus hoe vlotter de omleiding. Zo voorkomen we extra files in het centrum van de stad.” Om alles mogelijk te maken worden op de wegen rond de stad wel extra maatregelen genomen. Zo wordt een extra rijstrook gecreëerd op de Auguste Demaeghtlaan tussen het kruispunt met de Ninoofsesteenweg en het kruispunt met de Brusselsesteenweg. Zo kan het doorgaand verkeer gescheiden worden van het lokale verkeer en zal alles vlotter doorstromen. De voorsorteerstrook richting Ninoofse- en Lenniksesteenweg wordt verlengd en het kruispunt met de Zuster Bernardastraat wordt afgesloten. Ten slotte komt er ook een bewegwijzerde parkeerroute zodat automobilisten niet onnodig rond moeten rijden op zoek naar een parkeerplaats. Op www.hallemaalbruggen.be zal de stad iedereen op de hoogte houden over de huidige situatie.

Het stadsbestuur somde alvast enkele omleidingsroutes op:

• Hoe geraak ik van het Bevrijdingsplein naar het centrum?

Het gros van de verbindingen met het centrum blijft geopend.

- Bestemming Oudstrijdersplein: via Bergensesteenweg of Beertsestraat of Albrecht Ardevelstraat of Ninoofsesteenweg

- Bestemming Beestenmarkt: via Ninoofsesteenweg

- Bestemming De Bres, Leide of Possozplein: via Ninoofsesteenweg of Meiboom of Brusselsesteenweg

• Hoe geraak ik van het Bevrijdingsplein naar het station?

Via de Auguste Demaeghtlaan – Brusselsesteenweg – Jozef Michelstraat – Fons Vandemaelestraat - Nederhembrug

• Hoe geraak ik van het station naar het Bevrijdingsplein?

Via de Vandenpeereboomstraat – Nederhembrug – Fons Vandemaelestraat – Scheepswerfkaai – Robert Lariellestraat (recyclagepark) – Brusselsesteenweg – Auguste Demaeghtlaan

• Hoe bereik ik de Suikerkaai, de Delhaize en het industriegebied Suikerkaai?

De Suikerkaai en de Willamekaai worden tijdelijk een tweerichtingsstraat. Dit moet ervoor zorgen dat de woningen en handelszaken op de Suikerkaai en de bedrijven op het industriegebied bereikbaar blijven.

• Voor het zwaar vervoer is er een aangepaste omleiding via A. Demaeghtlaan, Brusselse/Bergensesteenweg, Alsembergsesteenweg, Felix Roggemanskaai, Spoorwegstraat en Nederhem. Het zwaar vervoer dat van Lembeek naar Halle moet, geleiden we via de A8/N203a, de Ring rond Brussel (R0), de Alsembergesesteenweg, de F. Roggemanskaai naar het centrum van Halle.

