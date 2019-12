Bouw Zuidbrug start op 19 januari en duurt drie jaar: omleidingen worden dan ingevoerd Bart Kerckhoven

10 december 2019

09u40 11 Halle De echte werken voor de bouw van de Zuidbrug en Zennebrug in Halle starten op 19 januari. Dat betekent dat er vanaf dan twee jaar lang omgereden moet worden.

Dinsdagochtend werd meer uitleg gegeven over de eerste werken voor de modernisering van het Kanaal Brussel-Charleroi tijdens een persconferentie. Er wordt 16 miljoen euro geïnvesteerd in de Zuidbrug door de Vlaamse overheid. Tegelijk vernieuwd het stadsbestuur ook de Zennebrug op de René Deboecklaan. Daarvoor maakt de stad 4 miljoen euro vrij. Vanaf 19 januari wordt de René Deboecklaan afgesloten en treden de wegomleidingen in werking. Er wordt gewerkt in acht fases en eind 2021 zal er opnieuw verkeer mogelijk zijn over de René Deboecklaan. De bouw van de Zuidbrug en Zennebrug is dan wel nog niet klaar. Die werken zullen pas in 2023 echt afgerond zijn. Rijden over de nieuwe Zuidbrug doen we dus pas over drie jaar.

“De werken hebben zeker een grote impact op Halle”, erkent projectingenieur Olivier Devriese van De Vlaamse Waterweg. “Maar de werken zijn nodig omdat de bruggen over het kanaal te laag zijn om grote schepen met drie lagen containers door te laten. Met de aanleg van de Zuidbrug zetten we een eerste stap in het verhogen van de bruggen boven het kanaal. Technisch wordt het wel een hele uitdaging omdat we niet enkel het kanaal overbruggen maar ook nog eens twee spoorlijnen. De nieuwe boogbrug zal in verschillende delen aangevoerd worden en tijdens een weekend over de spoorlijnen geplaatst worden zodat de hinder voor het scheepvaart- en het treinverkeer beperkt blijft.”

Geen andere grote werken

Vanaf 19 januari rijden we dus om in Halle. Schepen van Openbare Werken Johan Servé (Sp.a) benadrukt dat er geen andere grote werken zullen plaatsvinden tijdens de bouw van de Zuidbrug en Zennebrug. “Er zal ongetwijfeld hinder zijn maar we willen de problemen zeker niet groter maken door zelf nog extra wegenwerken te plannen”, aldus Servé. Op www.hallemaalbruggen.be kan alle informatie over de werken en de wegomleidingen teruggevonden worden.

De bouw van de Zuidbrug gebeurt in fases. Een overzicht:

• Fase 1 - 19 januari 2020 - afsluiten van de René Deboecklaan en inwerkingtreding van de omleidingen;

• Fase 2: - 2020 - voormontage van de Zennebrug op de Suikerkaai (terrein stadsmagazijnen) en voormontage van de Zuidbrug op de rechteroever van het kanaal;

• Fase 3a:- voorjaar 2021 - plaatsing Zennebrug en Zuidbrug op hun definitieve plaats;

• Fase 3b: - voorjaar 2021 (timing afhankelijk van planning Infrabel) - aanpassen van de spoorwegportieken en bovenleiding van de spoorlijnen L94 en L96;

• Fase 4: - zomer 2021 - afwerken van de Zennebrug, aanleg van de nieuwe bocht naar de Suikerkaai en heraanleg van de René Deboecklaan;

• Fase 5: - eind 2021 - openstellen voor het verkeer van de René Deboecklaan en Suikerkaai;

• Fase 6: 2021-2022 (timing afhankelijke van de planning van Infrabel) - bouw van de brug over de spoorlijnen L94-L96;

• Fase 7: - 2022 - aanleg wegenis rechteroever langs de sporen en Vogelpers;

• Fase 8: - begin 2023 - openstellen voor het verkeer van de verbinding René Deboecklaan-Vogelpers en het afsluiten van de Bospoortbrug voor gemotoriseerd verkeer.