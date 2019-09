Bospoortbrug heeft beste tijd gehad: Ingenieur vraagt om voetpaden af te sluiten Bart Kerckhoven

08 september 2019

14u57 0 Halle De Bospoortbrug heeft duidelijk zijn beste tijd gehad. De Vlaamse Waterweg vraagt het stadsbestuur zelfs om voor alle zekerheid de voetpaden op de brug af te sluiten omdat er onzekerheid is over de stabiliteit. Het schepencollege wacht de verslagen af voor ze zo’n drastische beslissing neemt. Gemeenteraadslid Sven Pletincx (N-VA) vindt dat men beter niet wacht. “Zelfs een klein risico is onaanvaardbaar”, zegt hij.

De Bospoortbrug over het Kanaal Brussel-Charleroi werd gebouwd midden jaren vijftig en wordt binnen een paar jaar vervangen door een nieuw exemplaar maar intussen blijkt dat de huidige brug helemaal versleten is. Elk jaar wordt het wegdek al opgelapt maar nu duiken er ook problemen op onder de voetpaden. Een ingenieur van De Vlaamse Waterweg liet in juli het stadsbestuur zelfs weten dat de voetpaden op de Bospoortbrug maar beter afgesloten kunnen worden. Eind vorig jaar werd al een inspectie uitgevoerd van de voetpaden en de stalen kolommen die al in 2011 werden aangebracht om de stabiliteit van de brug te garanderen. Dit jaar bleek dat de voetpaden wellicht niet meer op die kolommen blijkt te steunen. De brug volledig herstellen zou veel te duur zijn en daarom vraagt de ingenieur om zo snel mogelijk de voetpaden af te sluiten.

Bij het stadsbestuur willen ze die beslissing niet overhaast nemen. “De stabiliteitsberekening, het inspectieverslag en het evaluatieverslag van de Vlaamse Waterweg werden nog niet aan de stad overgemaakt en die hebben we net opgevraagd bij hen”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Servé (Sp.a). “In afwachting van die verslagen en gelet het feit dat de Vlaamse Waterweg schrijft dat de voorspanning nog gedeeltelijk werkt zijn we van oordeel dat er momenteel geen wijzigingen moeten gebeuren aan de gebruiksmogelijkheden van de Bospoortbrug.”

Het feit dat er voor het verkeer dat over de brug rijdt zich nog geen probleem stelt doet bij de stad vermoeden dat alles niet zo dringend is. “Van zwaar verkeer maakt De Vlaamse Waterweg in de brief geen melding. Het gaat enkel over voetgangers- en fietsverkeer.”

We hoeven dus volgens het schepencollege geen schrik te hebben: de Bospoortbrug kan nog een tijdje mee. Maar bij de oppositie vinden ze wel dat er snel duidelijkheid moet komen. “Hoewel er geen onmiddellijk gevaar is, kan men de stabiliteit ook niet volledig garanderen”, zegt gemeenteraadslid Sven Pletincx (N-VA). “Zelfs een klein risico op instabiliteit is onaanvaardbaar want er lopen dagelijks honderden mensen over de voetpaden van de Bospoortbrug. Een snelle actie van de stad dringt zich dus op.”

Pletincx zal dinsdagavond het schepencollege vragen stellen over de situatie op de Bospoortbrug. Zelf vroegen we bij De Vlaamse Waterweg eerder deze week al om meer uitleg maar de woordvoerder was zowel via mail als telefonisch niet bereikbaar.