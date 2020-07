Bommen ontdekt op werf voor nieuwe Zennebrug in Halle: buurt wordt ontruimd Bart Kerckhoven en Tom Vierendeels

10 juli 2020

De werf voor de nieuwe Zennebrug over het Kanaal Brussel-Charleroi wordt ontruimd nadat er vrijdagochtend een bom gevonden werd.“Op de site waar momenteel een nieuwe Zennebrug wordt gebouwd, zijn 3 oude bommen ontdekt”, laat de stad Halle weten. “Mogelijk gaat het om bommen uit één van de wereldoorlogen. De werken werden onmiddellijk stil gelegd. De politie is ter plaatse en heeft een veiligheidsperimeter ingesteld. De ontmijningsdienst DOVO is onderweg om de bom onschadelijk te maken.” Er zouden ook verschillende buurtbewoners geëvacueerd worden.

