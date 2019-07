Bomen in wijk Windmoleken tegen de vlakte tijdens storm: “Maar het waren niet de zieke exemplaren die omvielen” Bart Kerckhoven

26 juli 2019

Ook in de wijk Windmoleken sneuvelden enkele bomen tijdens de storm donderdagavond. Takken belandden op enkele wagens en één boom knakte zelfs vlak naast de speeltuin in de Labbeekstraat. “Gelukkig waren er geen kinderen meer in de buurt”, zegt buurtbewoonster Monique Desmedt. “De takken waaiden zo van de bomen. Aan een huis werd zo zelfs de voordeur helemaal geblokkeerd door de takken..” De bewoners van de wijk Windmoleken vroegen zich vrijdag wel af waarom er na verschillende klachten de stad nog steeds geen maatregelen trof om de zieke bomen in de wijk te kappen of te snoeien. “Het klopt dat die werken vertraging opgelopen hebben”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Servé (Sp.a). “We hadden een tijdje geen hoogtewerker ter beschikking maar binnenkort kan er zeker nagekeken worden welke bomen weg moeten. Maar ik benadruk wel dat het niet de zieke bomen zijn die omgevallen zijn. Op zieke of dode bomen staan geen bladeren en die zijn dus veel minder vatbaar voor de windstoten zoals die zich donderdagavond voordeden.”