Bomen in Warandepark wijken voor jonger en groener bos Bart Kerckhoven

16 oktober 2019

11u15 0 Halle Schrik niet als er plots bomen omgehakt worden in het Warandepark in Essenbeek. Pro Natura rooit in opdracht van de stad de bomen zodat er een jonger en groener bos kan ontstaan.

“Met het hakhoutbeheer voorkomen we dat het bos helemaal dichtgroeit, ook bovenaan de kruinen. Door de bomen te kappen creëren we meer lichtinval en een grotere diversiteit in de kruid- en struiklaag. Hierdoor worden er dus nieuwe kansen gecreëerd voor verschillende plant- en diersoorten”, laat de stad weten. “Houthakbeheer zorgt bovendien voor een meer veilig bos. Oude, afgestorven bomen lopen het risico dat ze omvallen of ontworteld raken, zeker bij een stevige onweersbui. Door bomen van leeftijd tijdig te kappen, voorkomen we dit soort risico’s.

Voor het kappen van de bomen worden geen grote middelen ingezet maar zullen de arbeiders met kleine machines aan het werk gaan om de impact in het gebied te beperken. Drie jaar geleden werd zo al eens een derde van het Warandepark verjongd en deze herfst wordt het middelste deel van het bos aangepakt. Eind volgend jaar volgt dan het stuk aan de Warande.