Bom ontdekt op werf voor nieuwe Zennebrug in Halle: Winkels in de buurt uit voorzorg ontruimd Bart Kerckhoven en Tom Vierendeels

10 juli 2020

11u16 14

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De werf voor de nieuwe Zennebrug over het Kanaal Brussel-Charleroi werd vrijdagochtend ontruimd nadat er een bom gevonden werd. De werken werden onmiddellijk stilgelegd en de politie kwam ter plaatse en stelde een veiligheidsperimeter in van honderd meter. Ook de vestigingen van kledingwinkel Bel&Bo, schoenenwinkel Torfs en fitnessketen Basic Fit werden daardoor even ontruimd. De ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse en kon het springtuig onschadelijk maken. Intussen zijn de winkels opnieuw bereikbaar en is alle gevaar geweken.