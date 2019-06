Boete na schilderen met twee promille in het bloed Tom Vierendeels

07 juni 2019

12u31 0 Halle Een man die in juni vorig jaar in Buizingen gepakt werd met 2,03 promille in het bloed stond deze week terecht in de Hasle politierechtbank.

De man voerde schilderwerken uit en dronk verspreid over de volledige dag enkele pintjes. Toen hij werd tegengehouden bij de controle bleek hij iets meer dan twee promille in het bloed te hebben. De rechter gaf de man een stevige boete en een rijverbod van een maand. Daar schiet wel nog maar de helft van over omdat het rijbewijs bij de controle al voor 15 dagen werd ingetrokken.