BOB-campagne start morgen, maar (meeste) politiezones hoeven geen quota meer te halen TVP/BKH

28 november 2019

16u13 16 Halle De traditionele BOB-campagne wordt vrijdag aftrapt. Twee maanden lang loop je als bestuurder een grotere kans om aan de kant gezet te worden door de politie. Dat de agenten dit soms op vreemde momenten doen om ‘cijfers’ te halen, lijkt een misvatting. Uit een rondvraag blijkt dat de agenten geen quota moeten halen.

Vanaf 29 november tot en met 3 februari loopt de winterversie van de BOB-campagne in ons land. Politiezones zetten dan vaker grote verkeerscontroles op poten, afgewisseld met kleinschaligere controles die soms maar van korte duur zijn. “Er staan bij ons meerdere acties gepland die op elk moment van de dag en op eender welke dag van de week kunnen plaatsvinden”, zegt Sophie Schuddinck, woordvoerder van de Dilbeekse politie. Ook bij de politiezone Zennevallei valt hetzelfde te horen. “Controleposten worden opgesteld, verspreid over het grondgebied en op verscheidene momenten van de dag”, laat woordvoerster Anneleen Adang weten. “Dat kan zowel ‘s avonds en ‘s nachts zijn, maar ook bijvoorbeeld of in de loop van de namiddag.” Bij de politiezone Pajottenland klinkt eenzelfde geluid. “In december en januari houden we enkele grote acties, afgewisseld met kleinere acties in functie van de beschikbare capaciteit”, zegt commissaris Serge Roelens.

Geen specifieke quota

Snel wordt gezegd dat deze controles in de voormiddag of op de middag plaatsvinden - wanneer vaak recepties gehouden worden - om toch maar de opgelegde quota te halen. Maar dat lijkt een verkeerde opvatting te zijn. “Jaarlijks moeten wij in Dilbeek volgens de Staten-Generaal voor Verkeersveiligheid 4.052 ademtesten afnemen”, zegt Schuddinck. “Maar dat staat los van de BOB-campagne waarbij geen aparte quota zijn, al doen we uiteraard een extra inspanning. Samen met de ademtesten bij verkeersongevallen haalden we de jongste jaren wel altijd het opgelegde aantal.” Binnen de zone Pajottenland lijken cijfers van geen tel. “We hebben geen normen opgelegd gekregen en verplichten onze mensen ook om geen quota te halen”, zegt Roelens. “Het is niet realistisch om dat te doen.” De zone Zennevallei legt hun mensen wél quota op. “Maar eerder in de zin van een minimaal aantal ademcontroles per team”, legt Anneleen Adang uit. Uiteindelijk zouden agenten ook niet afgerekend worden op het niet behalen van dit quotum.

Mentaliteitswijziging

In Vlaams-Brabant was de bestuurder bij een op tien verkeersongevallen dit jaar onder invloed van alcohol. Ondanks het gestegen aantal ademtesten in de afgelopen jaren blijkt het aantal bestuurders dat onder invloed rijdt in ons land te dalen. “Om de ongevallencijfers verder te doen zakken, zijn bijkomende inspanningen en een meer diepgaande mentaliteitswijziging nodig”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte (sp.a). “De boodschap is dus duidelijk: wie gaat feesten en zich met de auto verplaatst, drinkt niet of kiest een BOB.”