Blue-bike wordt populairder in Halle: gebruik met bijna de helft gestegen Bart Kerckhoven

24 juni 2020

10u16 0

Het Blue-bike fietsdeelsysteem slaat aan in Halle. Het gebruik van de blauwe fietsen is vorig jaar met bijna de helft gestegen. De stad laat weten dat er 48 procent meer gebruik is gemaakt van de fietsen. “Er zijn in 2019 in totaal 3146 ritten vanuit het station van Halle gemaakt”, laat Halle weten. “De forse stijging bevestigt dat het fietsgebruik in onze stad aan populariteit wint.”

Een Blue-bike ontlenen kost in Halle 1,15 euro per dag. In principe kost een rit 3,15 euro maar de stad en de Vlaamse overheid komen elk voor 1 rit tussenbeide. “Met deze financiële tussenkomst wil de stad het gebruik van Blue-bike aanmoedigen”, klinkt het nog. De Blue-bike-stallingen zijn vaak te vinden aan stations en de fietsen kunnen gebruikt worden om na een rit met het openbaar vervoer verder te pendelen naar het werk.