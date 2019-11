Blokspot breidt uit: Studenten kunnen voor het eerst ook in Buizingen terecht Bart Kerckhoven

15 november 2019

07u00 5 Halle Het stadsbestuur van Halle opent voor het eerst ook een Blokspot in Buizingen. Daarvoor wordt samengewerkt met de Vrienden van het Lindegroen.

Vanaf 4 december tot en met 2 februari kan er in jeugdcentrum De Kazerne opnieuw gestudeerd worden in een Blokspot. Elke dag kunnen studenten er terecht tussen 8 uur en 22 uur. Enkel op 1 januari is de Blokspot gesloten.” “Omdat onze Blokspot regelmatig volzet is en we graag ook wilden nadenken over locaties in onze deelgemeenten”, zegt schepen van Jeugd Dieuwertje Poté (CD&V). “ En zo opent de vzw Vrienden van het Lindegroen hun zaal voor het eerst tijdens de kerstvakantie. Op die manier kunnen we nagaan of er interesse is om in Buizingen ook gezamenlijk te studeren én bieden we een oplossing aan studenten wanneer de Blokspot in het centrum volzet is.”

In zaal Lindegroen aan de Degelaenstraat in Buizingen kan tussen 23 december 2019 en 3 januari 2020 gestudeerd worden en dat tussen 8 uur en 22 uur. Ook hier is de Blokspot gesloten op 1 januari. Op beide locaties is er gratis wifi, koffie, thee en water voor de studenten. Ook een koelkast en een microgolf zijn aanwezig.