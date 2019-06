Bloedgeversorganisatie Vriendenkring Louis Steens schenkt 3.000 euro aan goede doelen en stelt nieuw bestuur voor Bart Kerckhoven

10 juni 2019

07u35 2 Halle De Vriendenkring Louis Steens schenkt 3.000 euro aan verschillende goede doelen. Een nieuw bestuur wil intussen de werking van de bloedgeversorganisatie verzekeren.

De Vriendenkring Louis Steens Halle bestaat uit vrijwilligers die om de drie maanden in het Heilig Hart en College in de Sint-Rochuswijk de bloedgevers voorzien van een drankjes en broodjes. De stichter, Louis Steens, was een rasechte Hallenaar. Ondertussen is de bloedinzameling uitgegroeid tot een netwerk van tientallen bloedinzamelpunten verspreid over Vlaams- Brabant en Zuid-Oost-Vlaanderen. Halle is na al die jaren nog steeds de belangrijkste. Ongeveer 170 trouw bloedgevers zijn steeds present.

Door de verkoop van de jaarlijkse kalender, gekend als de Pax-kalender naar Pater Pax die zelf een bekend lid was van het bestuur, werd er een spaarpot opgebouwd. Elke vijf jaar worden de bloedgevers daarmee in de watten gelegd met een uitgebreide maaltijd of receptie. Maar omdat er een overschot was beslisten de bestuursleden om 3.000 euro te schenken aan vier goede doelen. Zo krijgen de vereniging van Mucoviscidose en de Ziekenhuisclowns elk 1.000 euro. De andere 1.000 euro wordt verdeeld over Kom op tegen kanker en het Kinderkankerfonds. Een nieuw bestuur gaat nu ook aan de slag. Michel Van Volxem wordt voorzitter, Ilse Ravert is secretaris en penningmeester is Gerda Harnie. De overige bestuursleden zijn Veerle Vranken, Mireille Boone, Luc De Bruyne en Marc Derdelinckx.