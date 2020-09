Black Eagle begint coronaproof aan nieuw seizoen: “Soepverkoop om financiële schade in te halen” Bart Kerckhoven

10 september 2020

13u09 0 Halle Kung fu-club Black Eagle is aan een nieuw seizoen begonnen. De Halse verenging zorgt er voor dat alle leden veilig kunnen sporten en hoopt ondanks de moeilijke tijden nieuwe leden aan te trekken met een grote promotiecampagne.

“De coronacrisis heeft het beoefenen van contactsporten fors bemoeilijkt”, zegt secretaris Arno Pirolo van Black Eagle Halle. “Om de veiligheid van onze leden te garanderen, zijn we verplicht geweest een hele waslijst aan coronamaatregelen te nemen. Zo zijn onze kleedkamers en wc’s niet meer toegankelijk voor publiek en bezoekers, dragen al onze lesgevers en medewerkers een mondmasker, zijn alle publieke gedeelten van de club uitgeroepen tot mondmaskerzones, wordt er een register voor contact tracing bijgehouden, moet iedereen verplicht de handen ontsmetten alvorens de dojo te betreden en wordt er steeds getraind in een vaste bubbel.”

De inloopmaand moest deze zomer nog opgeschort worden omdat het aantal coronabesmettingen steeg. De club hoopt wel om ondanks de moeilijke periode nieuwe leden aan te trekken. “We zijn op zoek naar nieuwe volwassen leden en hebben een grootse promotiecampagne via de sociale media opgezet”, zegt voorzitter Jurgen Braeckmans van Black Eagle. “We voorzien een soepverkoop om de financiële schade van de laatste maanden in te halen en we proberen in ons lesprogramma minstens evenveel variatie te stoppen als voorheen.”