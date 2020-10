Binnenrestauratie Sint-Rochuskerk start in 2021: ook kleedkamers en douches voorzien in beschermd monument Bart Kerckhoven

09 oktober 2020

14u34 0 Halle De restauratie van de binnenkant van de Sint-Rochuskerk start volgend jaar. De werken kosten 1.845.000 euro zonder btw. Nadien kan de kerk dan multifunctioneel gebruikt worden.

In oktober 2018 werd al de restauratie van de buitenkant afgewerkt. De kerk is beschermd omdat het één van de weinige betonnen kerken uit het Interbellum is die nog overeind staat. “Onder meer de glasramen, de vloer, de bepleistering, de volledige benedenverdieping, de speciale tegels, de trappen en de sacristie zijn toe aan een grondige opknapbeurt”, laat de stad weten. “Deze tweede restauratiefase wil de stad in het voorjaar 2021 opstarten, goed voor een investering van zo’n 1.845.000 euro zonder btw.”

Subsidie met voorwaarde

De Vlaamse overheid voorziet alvast een subsidie van ongeveer 660.000 euro zonder btw.. “Voorwaarde is wel dat het gebouw multifunctioneel gebruikt kan worden na de restauratie”, aldus het stadsbestuur. “Dus naast de erediensten zullen in de Sint-Rochuskerk in de toekomst ook tentoonstellingen, culturele voorstellingen en andere activiteiten georganiseerd worden, op voorwaarde natuurlijk dat ze niet indruisen tegen de kerkgeest. Om dit mogelijk te maken, worden er in de kerk ook kleedkamers, douches en een uitgebreide belichting voorzien.” De stad heeft vertrouwen in dat het multifunctioneel gebruik van de kerk het verenigingsleven in Sint-Rochus en de stad nog meer zal stimuleren. De stad gaat nu op zoek naar een aannemer. De werken zelf moeten klaar zijn in 2023.