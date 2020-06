Bijna drieduizend handtekeningen om standbeeld Leopold II weg te halen uit Albertpark Bart Kerckhoven

03 juni 2020

12u55 3 Halle De dood van George Floyd in Amerika laat ook de mensen uit onze buurt niet onberoerd. In Halle is een onlinepetitie gelanceerd om het standbeeld van koning Leopold II weg te halen uit het Albertpark.

Initiatiefneemster Hanne verzamelde intussen al 2.964 handtekeningen. “Iedereen heeft gezien wat er aan het gebeuren is in Amerika”, schrijft ze. “Maar ook hier in België kunnen we nog stappen zetten. In Halle staat er nog steeds een standbeeld van Leopold II, wat ik schandalig vind aangezien hij miljoenen Congolezen heeft vermoord. Op school leren we hier niets over. Maar ondertussen staat er vijftig meter van een school wél een standbeeld van een moordenaar.”

Hanne wil de petitie later overhandigen aan de stad Halle met de vraag om het beeld weg te halen. In het verleden voerde ook al de werkgroep Dekoloniseer Halle actie om het standbeeld weg te krijgen uit het straatbeeld. Zo lieten actievoerders het beeld symbolisch overwoekeren met klimop. Eerder werd ook al een verklarend bord geplaatst bij het beeld om de figuur van Leopold II en de misdaden die begaan werden in Congo te duiden.