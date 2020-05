Bijna alle kleuters uit Zennevallei krijgen plek in door ouders gekozen kleuterschool Tom Vierendeels

03 mei 2020

16u08 6 Halle Ongeveer 98% van de kleuters uit Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Sint-Genesius-Rode die werden aangemeld via het centraal aanmeldingsregister (CAR), krijgt een plaats toegewezen in een school die de ouders hadden aangevraagd. Vijftien kleuters vielen uit de boot, maar er zijn volgens het Halse stadsbestuur elders nog voldoende plaatsen beschikbaar.

Sinds enkele jaren wordt in Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw een centraal aanmeldingsregister voor het basisonderwijs gebruikt. Sinds dit jaar heeft ook Sint-Genesius-Rode zich aangesloten bij dit samenwerkingsverband. Via een online aanmeldingsregister worden de vrije plaatsen in de scholen op een neutrale en transparante manier aan de kinderen toegewezen. Hiervoor houdt dit systeem in de eerste instantie rekening met de schoolvoorkeuren van de ouders. Als er meer aanmelders dan vrije plaatsen zijn, speelt de afstand tussen de woonplaats van het kind en de gekozen school een doorslaggevende rol.

De voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel werd al een tijdje geleden afgesloten. Op 29 april ontvingen ook alle andere ouders het resultaat van hun aanmelding. Voor de onthaalklas kreeg 98% van de kleuters een plaats toegewezen in een school die de ouders hadden aangevraagd. Bijna alle kinderen die aanmeldden, kregen dus daadwerkelijk een school naar keuze toegewezen. Vijftien kinderen vielen jammer genoeg uit de boot, maar er zijn volgens de stad Halle nog voldoende plaatsen beschikbaar in andere scholen dan die dat de verkeur genoot.

Weinig verloop

Ouders die hun kind willen inschrijven in een hogere klas, bijvoorbeeld omwille van een verhuizing, hebben meer kans op een weigering. In de hogere jaren is er immers weinig verloop van de leerlingen, waardoor het moeilijker is om nog een vrije plaats te vinden. Toch kreeg nog 53% van deze leerlingen een plaats toegewezen in hun school van voorkeur.

Om te weten in welke scholen nog plaatsen zijn, kan je begin juni surfen naar www.basisschool-aanmelden.be Vanaf 3 juni om 8 uur starten de vrije inschrijvingen in de scholen zelf. Hoe deze inschrijvingen zullen verlopen, rekening houdend met de coronamaatregelen, zal op de website te lezen zijn.