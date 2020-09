Bibliotheek leent voortaan ook spelletjes uit: spelotheek opent woensdag Bart Kerckhoven

15 september 2020



De bibliotheek in Halle herbergt voortaan ook een spelotheek. Het initiatief is een samenwerking tussen de bib, de jeugddienst en het Huis van het Kind. Die organisatie kreeg een subsidie van de Vlaamse overheid om in coronatijden speelkoffers aan te kopen met spel- en sportmateriaal. Die kunnen al uitgeleend worden door verenigingen. De koffers worden onderdeel van de spelotheek. Met het resterend budget werd nog extra spel- en sportmateriaal aangekocht zodat de jongste leden van de bibliotheek een uitgebreide keuze aan spelletjes hebben. Daarbij zijn ook educatieve spelletjes aangekocht, zodat er in coronatijden ook bij thuisonderwijs voortaan mogelijkheden zijn.

Wie spellen wil uitlenen moet lid zijn van de bibliotheek, maar het materiaal uitlenen kost niets extra. Kinderen tot 18 jaar betalen geen lidgeld, zodat zij dus ook helemaal niets betalen. Ook in het bibliotheekfiliaal in Essenbeek wordt een spelotheek ingericht. Die zal beschikbaar zijn vanaf 20 september.