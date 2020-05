Bibliotheek heropent op 2 juni: mondmaskers aanbevolen en aantal bezoekers beperkt. Bart Kerckhoven

30 mei 2020

12u00 0

De bibliotheek in Halle opent vanaf dinsdag 2 juni opnieuw de deuren. Tot nu toe moesten gebruikers het materiaal vooraf reserveren om dan aan de deur af te halen en terug te brengen maar vanaf volgende week kan iedereen opnieuw in de bibliotheek op zoek naar wat hij of zij nodig heeft. Materiaal terug brengen kan via de inleverbox. Kranten lezen, studeren, printen, kopiëren of gebruik maken van de computers kan voorlopig nog niet. Om praktische redenen werden de openingsuren aangepast en blijft de bibliotheek van Essenbeek voorlopig gesloten. De bibliotheek in Halle is open van maandag tot vrijdag van 14 uur tot 18 uur en op zaterdag van 10 uur tot 13 uur.

De stad geeft wel nog enkele regels mee:

* Kom in de mate van het mogelijke alleen omdat het aantal toegelaten bezoekers beperkt is. Kan dat niet, omdat je bijvoorbeeld kleine kinderen hebt of omdat je begeleiding nodig hebt, mag je uiteraard samen naar de bib komen.

* Hou afstand, ook in de wachtrij.

* Ontsmet de handen bij het binnen- en buitengaan van de bib en voor het gebruik van cataloguspc’s en selfscan.

* Bedek bij voorkeur mond en neus met een mondmasker of sjaal.

* Er worden een beperkt aantal bezoekers toegelaten. Neem daarom een winkelmand.

* Hou je bezoek kort (maximum 30 minuten).

* Bereid je voor door vooraf op te zoeken wat je graag wil ontlenen; zo vermijd je dat je veel materialen vastneemt.

* Betalen kan enkel met bancontact, liefst contactloos.

* Volg de instructies van de bibmedewerkers.