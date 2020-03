Bezoek wordt beperkt in AZ Sint-Maria: ziekenhuis richt afgeschermde afdeling voor risicopatiënten in Bart Kerckhoven

13 maart 2020

17u48 186 Halle Ook in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria worden de maatregelen tegen het coronavirus aangescherpt. Zo wordt het bezoek beperkt en worden risicopatiënten apart opgevangen en behandeld. De maatregelen zijn voorlopig van kracht tot het einde van de paasvakantie (19 april). Een overzicht.

Bezoek in het ziekenhuis

Er wordt voorlopig geen bezoek meer toegelaten bij gehospitaliseerde patiënten. Enkel in de diensten pediatrie, materniteit en de palliatieve dienst is beperkt bezoek toegelaten.

• Op de materniteit wordt enkel de partner toegelaten.

• Op de pediatrie worden enkel de ouders toegelaten.

• Op de palliatieve dienst is bezoek toegelaten in uitzonderlijke omstandigheden. Enkel wanneer de gezondheid van een patiënt zienderogen verslechtert of bij een overlijden zal de betrokken afdeling zelf de familie contacteren voor een individuele regeling.

• Op de spoedafdeling en tijdens consultaties mag de patiënt begeleid worden door slechts één volwassen persoon.

Psychologische ondersteuning

“De stad en het ziekenhuis begrijpen dat dit voor tal van patiënten en hun familie geen makkelijke situatie is”, laten stadsbestuur en ziekenhuisdirecteur weten. “Maar het AZ Sint-Maria zal erover waken dat patiënten de nodige psychosociale ondersteuning krijgen. Het spreekt voor zich dat bezoek zeer belangrijk is voor onze patiënten. Ze bevinden zich in een niet-alledaagse en onzekere situatie en hebben net dan nood aan een luisterend oor of sterke schouder. Aan de familieleden raden we dan ook aan om zeker telefonisch contact te houden met de patiënt in het ziekenhuis.”

Afgiftepunt om spullen te bezorgen

Het AZ Sint-Maria opent een afgiftepunt in de onthaalzone waar familieleden of kennissen reservekleding of toiletartikelen kunnen afleveren voor de betrokken patiënten tussen 16 uur en 19 uur. “Meld op jouw pakket duidelijk de naam en de geboortedatum van de patiënt en eventueel het kamernummer”, klinkt het.

De maatregelen gelden tot 19 april 2020. De situatie wordt uiteraard op de voet gevolgd. Indien nodig zullen we opnieuw communiceren over gewijzigde of nieuwe beslissingen.

Met deze maatregelen nemen we verantwoordelijkheid. Want preventie is voorlopig het enige wapen waarover we momenteel beschikken in de strijd tegen het coronavirus. We rekenen dan ook op uw begrip en danken u nu al voor de medewerking.

Risicopatiënten

• Een beperkte, afgeschermde zone van één afdeling wordt gereserveerd om risicopatiënten veilig op te vangen en te behandelen. Hier gelden uiteraard zeer strikte hygiënische voorzorgsmaatregelen zowel voor de patiënten als het personeel.

• Aan artsen, doorverwijzers en patiënten wordt uitdrukkelijk gevraagd om niet-dringende consultaties, onderzoeken of behandelingen bij patiënten uit te stellen tot na de paasvakantie.

• Ook aan woonzorgcentra uit de omgeving wordt gevraagd om niet-dringende raadplegingen, onderzoeken of behandelingen uit te stellen naar een latere datum.