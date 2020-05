Bezoek aan recyclagepark ook in de toekomst op afspraak: reserveren kan voortaan online Bart Kerckhoven

30 mei 2020

16u00 0 Halle Sinds de heropening van het recyclagepark kan je in Halle online een afspraak maken om afval af te voeren. Dat systeem wordt door afvalintercommunale Intradura nu verder uitgebreid naar alle gemeenten.

De nieuwe aanpak oogstte in Halle veel complimenten. “Door deze aanpak zorgen we voor een betere spreiding van de bezoekers en een vlottere doorstroming in het recyclagepark”, laat de stad Halle weten. “Op die manier kan tijdens elk bezoek de veiligheidsafstand van 1,5 meter gegarandeerd worden. Deze aanpak lokte heel wat positieve reacties uit. Zo zijn de wachttijden voor de bezoekers veel beperkter en door het beperkt aantal aanwezigen gaat ook het sorteren een pak sneller.”

Die positieve reacties zijn ook Intradura niet ontgaan De uitbater van het recyclagepark heeft daarom met verschillende steden en gemeenten samengezeten voor de gezamezlijke aankoop van een softwarepakket dat de afspraken voor alle gemeenten automatisch verwerkt. De kosten voor de aankoop worden dus verdeeld over de deelnemende gemeenten waardoor dit ook een betaalbare investering blijft.

Vanaf 2 juni wordt het nieuwe systeem in gebruik genomen en kunnen de mensen een afspraak maken voor een bezoek aan het recyclagepark via deze site: intradura.mijnrecyclagepark.be.