Bewoonster besmet met coronavirus in WZC Zonnig Huis Bart Kerckhoven

06 mei 2020

12u50 10 Halle Een bewoonster van woonzorgcentrum Zonnig Huis in Halle blijkt besmet met het coronavirus. De andere 103 bewoners testten negatief. In het OCMW-rusthuis zijn ze verrast door de positieve test.

“Door iedereen te testen, hebben we een globaal beeld van de gezondheidstoestand in het woonzorgcentrum Zonnig Huis”, laat de stad weten in een persbericht. “Zo’n evaluatie is belangrijk om de zorgverlening indien nodig bij te sturen. De resultaten van deze uitgebreide testing zijn ook vrij positief: alle personeelsleden zijn nog steeds gezond. We hoopten hetzelfde te kunnen vertellen over de bewoners maar één van hen testte jammer genoeg positief. De positieve test was een verrassing omdat de bewoner niet meteen symptomen vertoonde van een coronabesmetting. Voorlopig is er dus geen reden om haar over te brengen naar het ziekenhuis.”

De bewoonster verblijft wel in quarantaine en haar situatie wordt nauwgezet opgevolgd. Volgende week wordt ze opnieuw getest om haar gezondheidstoestand verder op te kunnen volgen.

“De familie van alle bewoners werden persoonlijk geïnformeerd door onze medewerkers. De medewerkers van het woonzorgcentrum blijven extra waakzaam tijdens het toedienen van de zorgen om een verspreiding van het virus te voorkomen. Overal in het woonzorgcentrum blijven alle strenge voorzorgsmaatregelen van kracht, ondanks het feit dat de testen van alle andere bewoners negatief waren. Een covid-19-test is en blijft immers een momentopname. De overwegend positieve resultaten zijn dan ook geen reden om minder alert te zijn”, laat de stad nog weten.