Bewoonster assistentiewoningen Ten Hove overleden aan coronavirus Bart Kerckhoven

20 april 2020

18u04 10 Halle Een bewoonster van de assistentiewoningen Ten Hove in de wijk Windmoleken is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Ze werd vorige week opgenomen in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria waar ze overleed.

Vorige week had de stad er goede hoop op dat alle besmette bewoners volledig zouden herstellen maar nu is er dan toch iemand gestorven aan het virus. “De stad, het personeel en de andere bewoners van Ten Hove reageren diep bedroefd op dit overlijden”, laat de stad in een bericht weten. “We wensen de familie en de vrienden heel veel sterkte in deze moeilijke periode.” De vrouw was de enige bewoner die nog in het ziekenhuis was opgenomen. Ze was eerder al in quarantaine geplaatst omdat ze lichte symptomen vertoonde. Maar toen ze viel in haar flat werd ze in het ziekenhuis opgenomen. Een positieve test bevestigde het vermoeden van de corona-besmetting.

Zeven positieve testen

De voorbije weken werden al vijf bewoners getest en vier van hen testten positief. Bij een vijfde bewoner werd een vermoedelijke besmetting vastgesteld. “Maar om een zo volledig beeld te krijgen van de situatie in de assistentiewoningen Ten Hove werden vrijdag alle bewoners getest”, laat de stad nog weten. “Daaruit blijkt dat nog twee andere bewoners besmet zijn met covid-19. Alle bewoners werdenvanmiddag individueel op de hoogte gebracht. In totaal zijn er dus zeven bewoners positief getest. Eén van hen is overleden, de andere zes verblijven in quarantaine in hun assistentiewoning. We willen benadrukken dat zo’n test slechts een tijdsgebonden momentopname is. Wie pas in het begin zit van een incubatieperiode en dus reeds besmet zit, zal immers ook negatief testen. Het is dus belangrijk dat alle bewoners zicht strikt aan de voorzorgsmaatregelen houden.”