Bewoners kiezen zelf naam voor nieuwe assistentiewoningen op OCMW-campus

07 augustus 2020

13u43 0 Halle De bewoners van de assistentiewoningen Van Koekenbeek en Ten Hove kozen de naam voor het nieuwe complex dat momenteel wordt bijgebouwd op de campus van het OCMW langs de Jean Jacminstraat.

De nieuwe assistentiewoningen zijn bijna klaar en dus werd het hoog tijd om een naam te vinden voor het complex. De bewoners konden kiezen tussen ’t Verbond, De Verbinding, Huis Ter Bruggen en Residentie Huiskensveld. Zowel in Ten Hove als in Van Koekenbeek werd Residentie Huyskensveld verkozen. “Huiskensveld is een verwijzing naar de vroegere benaming van deze locatie”, laat de stad weten. “Zo heette het grote perceel tussen de Auguste Demaeghtlaan, de Jean Jacminstraat, de Cypriaan Verhavertstraat en de Astridlaan vroeger het ‘Onze-Lieve-Vrouwhuiskensveld’. Dit geschiedkundig weetje wordt dus verwerkt in de nieuwe naam van de nieuwe assistentiewoningen. En de ‘huiskens’ is een mooi meegenomen verwijzing ook naar de assistentiewoningen zelf.”