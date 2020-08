Bewoners Jean Laroystraat parkeren tot volgend jaar voor de deur Bart Kerckhoven

13 augustus 2020

12u51 0 Halle De bewoners van de Jean Laroystraat in Halle kunnen voortaan legaal voor de deur parkeren. Dat gebeurde nu al zonder dat het mocht maar nu staat de stad het officieel toe in afwachting van de fietssnelweg die er volgend jaar aangelegd wordt.

“Niet alle bewoners schaften er zich een ondergrondse parking of staanplaats aan, waardoor de voorziene parkeermogelijkheden voor bezoekers er doorgaans permanent bezet zijn”, laat de stad weten. “Omdat er momenteel enkel eenrichtingsverkeer mogelijk is tussen de Porseleinstraat en Nederhem is er in de Jean Leroystraat wel voldoende ruimte voor extra parkeergelegenheid.”

De stad benadrukt wel dat het om een tijdelijke maatregel gaat. De hele zone wordt op termijn heringericht. Zo start de Vlaamse Waterweg volgend jaar met de aanleg van een fietssnelweg langs het kanaal. Daarbij zal een gedeelte van de Jean Laroystraat ingenomen worden. Vanaf dan zal parkeren er ook niet meer toegelaten worden.”

De stad Halle hoopt dat tegen volgend jaar de bewoners zelf een parkeerplaats kunnen vinden weg van het openbaar domein. “Buurtbewoners die op termijn toch niet in de eigen parkeerbehoeften kunnen voorzien, zullen na de start van de werken voor de fietssnelweg hun wagen kunnen stationeren aan de Nederhem of de Spoorwegstraat. In de Spoorwegstraat staan doorgaans weinig auto’s geparkeerd, hier zijn dus nog heel wat parkeermogelijkheden”, besluit de stad.