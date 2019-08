Bewoners Eizingendorp bouwen samen feestje op twaalfde buurtfeest Bart Kerckhoven

22 augustus 2019

De bewoners van Eizingendorp in Buizingen organiseerden het voorbije weekend voor de twaalfde keer een buurtfeest. Voor het eerst in jaren moesten ze wel afrekenen met heel wat regen. Gelukkig Het feest kon gelukkig in een tent plaats vinden zodat de sfeer er meteen in zat en er verder gefeest werd tot de late uurtjes. Het buurtcomité werd twaalf jaar geleden tussen pot en pint opgericht om de beter te leren kennen en om te overleggen over de toen omvangrijke werken die gepland waren in de straat. Intussen zijn de werken al lang achter de rug maar blijft het comité er voor zorgen dat de buren mekaar wat beter leren kennen.