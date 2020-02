Bewoner krijgt afgedankte matras niet in containerpark, dus steekt hij ze maar ter plekke in de fik: appartement loopt rookschade op Tom Vierendeels

19 februari 2020

13u00 18 Halle Een appartement in de Hendrik Consciencestraat in Halle heeft woensdagmiddag heel wat rookschade opgelopen nadat de bewoner een matras in brand stak op zijn terras.

De brandweerzone Vlaams-Brabant West stuurde meteen verschillende ploegen ter plaatse omdat aanvankelijk gedacht werd dat het om een uitslaande brand ging. Ter plaatse bleek het dus om een matras te gaan. De bewoner zou verklaard hebben dat hij de matras naar het recyclagepark wilde brengen, maar omdat hij geen oplossing vond om de matras daar te krijgen besloot hij dan maar om ze ter plekke in brand te steken. De man probeerde zelf nog om de matras te blussen. Uiteindelijk vielen er geen gewonden, maar de schade is dus wel aanzienlijk. Volgens de brandweer scheelde het ook geen haar of het vuur was overgeslagen naar het gebouw zelf.