Bewoner is vandalisme en inbraken in stationsbuurt beu: “Dit weekend opnieuw vier keer ingebroken” Bart Kerckhoven

17 maart 2020

17u28 0 Halle De bewoners van de appartementsgebouwen Sennehof en Sennepoort in de Halse stationsbuurt zijn de inbraken en het vandalisme beu. Dit weekend werden nog maar eens vier inbraken gepleegd. “Hoog tijd dat er een Buurt Informatie Netwerk (BIN) wordt opgestart”, zegt bewoner Benjamin Swalens.

Rond het beschermde monument PCB De rotonde staan drie appartementsgebouwen langs de Nijverheidsstraat, Vandenpeereboomstraat en Broekborre met in totaal 134 appartementen. Verschillende bewoners kregen de voorbije jaren af te rekenen met vandalen en inbrekers. “Er zijn heel wat inbraken gepleegd”, zegt Benjamin Swalens. “En uit de ondergrondse parking die langs elke ingang bereikbaar is, werden al een tiental fietsen gestolen. Enkele jaren geleden werd er zelfs een auto in brand gestoken.”

Op de Broekborre zijn die vandalen liefst vier keer langs geweest. Telkens wanneer we iets nieuws zetten werd het gestolen. De laatste keer hebben we uit sarcasme zelfs een cactus geplaatst. Bewoner Benjamin Swalens

Begin februari maakten vandalen dan weer de bewoners het leven zuur. “In verschillende inkomhallen werd alles wat los hing of stond meegenomen of op de grond gesmeten”, vertelt Benjamin. “Het gaat meestal om waardeloze zaken zoals ingekaderde posters, plaasteren beeldjes of plastic bloemen. Maar ook dingen met een emotionele waarde moeten er aan geloven. Dan verdwijnen zelfgemaakte schilderijtjes of etsen uit iemands geboortestreek. Op de Broekborre zijn die vandalen liefst vier keer langs geweest. Telkens wanneer we iets nieuws zetten werd het gestolen. De laatste keer hebben we uit sarcasme zelfs een cactus geplaatst.”

Herinnering

Na het vandalisme was de maat al vol voor Benjamin. Hij wil nu dat er een BIN wordt opgestart. “Ik ben zelf gemeenteraadslid en mag daarom geen coördinator zijn,” zegt hij. “Begin februari stuurde ik de politiezone Zennevallei al een mailtje om de oprichting te bespreken maar ik kreeg geen antwoord. Intussen heb ik een herinnering gestuurd omdat ik het spijtig vind dat ik van hen niets hoor.”

Bij de politiezone Zennevallei laten ze weten dat de mail van Benjamin wel aangekomen is. “Het is op dit moment heel druk en daardoor is het mailtje onbeantwoord gebleven”, zegt woordvoerster Anneleen Adang. “Maar we hebben intussen alle informatie doorgestuurd. De politie zelf zal wel geen BIN oprichten. We zijn slechts een van de partners. We kunnen bijvoorbeeld de informatie verifiëren en doorgeven. Maar de coördinatie moet door anderen gebeuren. Dat is vandaag al zo met de bestaande BIN’s voor zelfstandigen in Sint-Pieters-Leeuw, Halle en Beersel.”

Benjamin is alvast tevreden dat hij antwoord krijgt. “Maar dat lost het probleem natuurlijk niet op”, zegt hij. “Het voorbije weekend werd er nog maar eens vier keer ingebroken in de appartementen. Een BIN zou echt wel zijn nut hebben. Ik ga het zeker bespreken met de andere bewoners. Misschien kan het netwerk wel breder gaan en de hele stationsbuurt omvatten. Als ik alleen al hoor wat er zich in onze gebouwen afspeelt, kan het alleen maar nuttig zijn om alle bewoners in één netwerk te verenigen.”