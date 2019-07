Bestrijding onkruid gaat grondig mis: arbeiders steken per ongeluk graf in brand Tom Vierendeels

04 juli 2019

19u29 0 Halle Het wegbranden van onkruid op de gemeentelijke begraafplaats van Lembeek is woensdag fout gelopen. De vlam werd vermoedelijk iets te dicht bij een graf gehouden, met een brand tot gevolg. Ook de brandweer werd opgetrommeld.

Gemeentearbeiders waren woensdag aan de slag gegaan met het wegbranden van onkruid op de begraafplaats in de Eglantierstraat, maar daarbij liep het verkeerd. De houten omkadering rond het graf brandde grotendeels af. Een bezoeker van het kerkhof kon de vlammen gelukkig doven. Volgens Bram Vandenbroecke (Groen), schepen voor Openbaar Groen en Milieu, werd ook de brandweer opgeroepen. “Maar zij zouden de locatie niet makkelijk gevonden hebben”, zegt hij. “In ieder geval heb ik over het incident nog niets officieel vernomen. Volgens wat ik hoorde, liep het inderdaad fout bij het bestrijden van onkruid met een brander.”

Het is niet de eerste keer dat het gebruik van zo’n brander verkeerd loopt. In ons land ontstond zelfs al brand aan woningen en andere gebouwen door het gebruik van de branders, zowel door particulieren als door professionele gebruikers. Het is een alternatief voor verboden pesticiden. “Maar een pleidooi om opnieuw pesticiden te gaan gebruiken is dit zeker niet”, gaat Vandenbroecke verder. “Ik vermoed dat de droogte van de afgelopen dagen ook wel een rol gespeeld zal hebben. Misschien is het dus wel een aandachtspunt om de brander niet te gebruiken bij periodes van droogte.” Naar verluidt zou de stad wel instaan voor de herstelling van het graf.