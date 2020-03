Exclusief voor abonnees Belgisch Gimber verovert Europa: “Binnenkort drinken ook de Japanners ons gemberdrankje” Bart Kerckhoven

07 maart 2020

06u00 0 Halle Twee jaar geleden zat Dimitri Oosterlynck uit Buizingen nog helemaal aan de grond. Maar een zelfgebrouwen gemberdrankje veranderde zijn leven voorgoed. Gimber wordt binnenkort zelfs gelanceerd in Japan en zijn éénmanszaak is op één jaar tijd uitgegroeid tot een bedrijf met twintig personeelsleden.

Gimber is vandaag een bloeiende firma. Wat weggedoken in een kleine industriezone in Tubeke verovert het alcoholvrij drankje stilaan Europa en misschien ook de wereld. Twee jaar geleden kon Dimitri niet vermoeden dat zijn gemberdrankje zo gesmaakt zou worden. “Ik vulde elke week één lege Spa-fles met het brouwsel en daar dronken we dan met het hele gezin van”, vertelt Dimitri. “Pas toen ik het ook eens aan vrienden serveerde en die enthousiast reageerden had ik door dat het potentieel had.”

