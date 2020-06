Bel&Bo en Torfs blijven aan Bevrijdingsplein ondanks uitspraak Raad van State: “Winkels sluiten is domste wat we na coronacrisis kunnen doen” Bart Kerckhoven

16 juni 2020

11u41 0 Halle De winkels van Bel&Bo en Torfs aan het Bevrijdingsplein kunnen openblijven. Halle trok eerder naar de Raad van State omdat het bestuur de winkels aan de rand van de stad niet zag zitten. Daar kreeg de stad gelijk maar het schepencollege is niet van plan om het vonnis af te dwingen. Oppositiepartij N-VA vindt dat een vreemde wending. “Maar winkels sluiten is het domste wat we na de coronacrisis kunnen doen”, zegt schepen van Lokale Economie Johan Servé (Sp.a).

De oude garage Surkeyn werd door ontwikkelaar Provestel in 2017 verbouwd tot klein winkelcomplex. De stad zag het project niet zitten omdat het te veel concurrentie betekende voor de winkels in het centrum van Halle. Het schepencollege gaf destijds een negatief advies voor de aangevraagde socio-economische vergunning terwijl ze die zelf moest afleveren. Door die blunder kwam er geen beslissing en werd de vergunning automatisch afgeleverd. De stad ging in beroep bij de Raad van State maar intussen openden Bel&Bo en Torfs er wel al hun nieuwe winkels zonder dat er zekerheid was over de situatie.

Baanwinkels

Nu blijkt dat de stad gelijk kreeg van de Raad van State maar de winkels ongemoeid laat. “Waarom dan al die kosten en procedures voor de rechtbank? Is men plots voor baanwinkels en is de leegstand in het handelscentrum geen argument meer?”, vraagt N-VA-raadslid Sven Pletincx zich af. “Na een lange juridische slag haalt de stad haar gelijk. En juist nu de vergunning wordt vernietigd, beslist het college toch een positief advies te geven. Hiermee gaat ze niet alleen lijnrecht in tegen haar eerdere houding, ze negeert ook drie negatieve adviezen van de diensten mobiliteit, ruimtelijke ordening en lokale economie. Het stadsbestuur lijkt dan toch een voorstander voor de komst van deze baanwinkels. De beslissing gaat regelrecht in tegen haar eigen visie om het handelscentrum te versterken.”

Mening veranderd

Volgens schepen Johan Servé is er op drie jaar tijd heel wat veranderd. “En daardoor is ook onze mening veranderd”, legt hij uit. “We blijven geloven in ons stadscentrum en de winkels die daar gevestigd zijn. Daarom werven we ook een centrummanager aan. Maar tegelijk kunnen de winkels aan de rand van de stad ook een troef zijn. Daarom kenden we ook al schoenenwinkel Brantano een vergunning toe om op de August Demaeghtlaan een nieuwe winkel te bouwen. Het zou dan ook vreemd zijn dat we nu plots Bel&Bo en Torfs zouden verplichten om te sluiten. De promotaks is intussen uitgebreid tot buiten het centrum dus ook die zaken betalen mee voor de promotie als winkelstad.”

De coronacrisis speelt ook een rol in de beslissing. “De handelaars hebben het enorm moeilijk door de coronacrisis”, zegt Servé. “En dan spreken we niet alleen over de kleine winkeliers. Ook de grote ketens krijgen het financieel moeilijk. Dan zou het wel erg dom zijn om twee winkels een verplichte sluiting op te leggen. Bovendien woont bijna al het personeel in die winkels in onze stad. We zouden dan ook nog eens jobs van onze eigen inwoners opgeven. Dan denk ik dat het beter is dat we die zaken ongemoeid laten.”