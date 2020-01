Bedrijf uit Buizingen lanceert gebruiksvriendelijke laadpaal: Smartphone vervangt codes, badges en abonnementen Bart Kerckhoven

30 januari 2020

14u40 0

Emfree, een onderdeel van het bedrijf Carbomat uit Buizingen, lanceert een gebruiksvriendelijke laadpaal die bediend kan worden met de smartphone. Vandaag bestaan er verschillende systemen op openbare plaatsen om laadpalen te gebruiken. Zo wordt er met badges, codes en abonnementen gewerkt maar de mensen van Emfree bedachten een systeem dat toegankelijk is voor alle parkings van bedrijven of gemeenten door af te rekenen met de app Payconiq via de smartphone. Het laden start na keuze van de laadtijd met je smartphone en betalen gebeurt dan meteen aan de laadpaal zonder extra kosten. Maandelijks krijgen gebruikers dan een overzicht van alle betalingen en een factuur voor de boekhouding dat wordt toegestuurd via het Emfree platform. Het bedrijf wil het systeem de komende maanden verder promoten.