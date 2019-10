Bedelaar Angyal (49) krijgt uit alle hoeken hulp na oproep van winkelier: “We hopen dat hij zijn leven hier kan opbouwen” Bart Kerckhoven

17 oktober 2019

11u35 0 Halle Bedelaar Angyal (49) kreeg donderdagochtend heel wat eten en andere spullen van Hallenaren Bedelaar Angyal (49) kreeg donderdagochtend heel wat eten en andere spullen van Hallenaren nadat handelaar Philip Demanet een oproep lanceerde om de dakloze man te helpen.

Onder andere Veronique Quartier van Dierenplezier Zennevallei kwam langs met wat snoepjes voor de honden en een bon om met de dieren naar de dierenarts te gaan. “We hebben hem in het verleden al eens geholpen”, zegt Veronique. “We weten dat veel mensen voor hem iets zullen meebrengen en wij kiezen er als dierenwelzijnsorganisatie voor om vooral zijn dieren te helpen. Liszi en Guszt hebben al voor een jaar eten. Ik hoop nu dat de man zelf ook zijn leven kan opbouwen.”

Marie-Jeanne Herremans was ook één van de Hallenaren die op de oproep van Philip Demanet reageerde. “Ik heb vooral wat koekjes meegebracht”, zegt Marie-Jeanne. “Die man bedelt hier al heel lang en ik vind het ongelooflijk wat Philip doet. Het is meteen ook een signaal naar de stad en het OCMW toe. Er zijn veel mensen die in de miserie zitten maar wie echt geen dak meer boven het hoofd hebben zouden ze toch als eerste moeten helpen.”

De dakloze man om wie het allemaal draaide was onder de indruk van de vrijgevigheid van de Hallenaren. “Dit doet wel deugd”, vertelt Angyal in moeizaam Engels. “Ik ben nu al vier jaar in België. Ik was aan de slag in de bouw maar vond in Hongarije geen werk meer. Omdat ik hoorde dat hier wel werk te vinden was ben ik naar hier gekomen met mijn laatste geld. Maar omdat ik geen Nederlands of Frans spreek geraak ik niet aan een job. Intussen woon ik een bestelwagen en heb ik wel mensen die me af en toe eens helpen. Maar bedelen is voorlopig het enige wat ik kan doen om te overleven. Ik ben blij dat Philip dit allemaal voor mij organiseert.”

Philip zelf was ook tevreden over het resultaat. “Ik heb door deze actie ook wat mensen ontmoet die hem verder kunnen helpen in het leven”, zegt Philip. “En ik leer zelfs mensen kenen die al veel langer Angyal helpen. Voor mij is de actie dan ook geslaagd. Als we hem nu nog op het juiste spoor krijgen hoeft hij wellicht niet lang meer te bedelen.”