Banale ruzie in jeugdhuis heeft bijna fatale gevolgen WHW

15 januari 2020

20u29 0 Halle Een banale ruzie in jeugdhuis in een Hals jeugdhuis is bijna fataal afgelopen. Een jongeman kreeg een klap van een dronken Roemeen; Aanvankelijk leek er weinig aan de hand maar uiteindelijk moest de man met levensbedreigende verwondingen opgenomen worden in het ziekenhuis. De Roemeen riskeert nu 15 maanden cel.

Op 7 mei 2017 waren Niculai B. samen met drie landgenoten aan het drinken in het jeugdhuis. De vier raakten serieus boven hun theewater en vielen de vrouwelijke klanten lastig. Toen een klant hier een opmerking over maakte kwam het tot wat duw- en trekwerk. “Een van de vier gaf hem hierop een stevige slag op zijn kaak”, aldus het parket. Het slachtoffer moest even bekomen maar ging uiteindelijk toch naar een naburig ziekenhuis; Toen de schade leek mee te vallen verliet hij het ziekenhuis. Een uur later stond hij er echter terug met hevige pijnen. “De man werd meteen naar het UZ Jette gebracht waar hij in een kunstmatige coma werd gebracht. De man bleek door de slag immers een scheurtje in zijn luchtpijp opgelopen te hebben, wat levensbedreigende gevolgen kon hebben”, aldus het parket.

Roze t-shirt

Toen B. hiermee geconfronteerd werd bij de politie barstte hij in lachen uit. “Van dat kleine duwtje dat ik gaf? Kan niet”, klonk het. De andere drie ontkenden slagen te hebben uitgedeeld. Het slachtoffer wees naar een man met en roze t-shirt die hem een slag had gegeven. Ook een getuige vermeldde dit. “En zijn compagnons verklaarden dat enkel B. zo’n t-shirt aanhad”, aldus het parket dat daarom enkel B. vervolgde. Hij riskeert een celstraf van 15 maanden, waarvan een deel met uitstel.De verdediging is niet overtuigd van zijn schuld. “Andere getuigen wezen een andere dader aan. Ook het slachtoffer is niet zeker; Als er ergens twijfel is dan is het toch wel in deze zaak. Mijn cliënt ontkent resoluut hem een slag gegeven te hebben”, aldus zijn advocate. Uitspraak op 12 februari.