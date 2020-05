Balen stro vatten vuur, overslag naar schuur blijft beperkt Tom Vierendeels

29 mei 2020

16u41 0 Halle De hulpdiensten rukten vrijdagnamiddag massaal uit naar de Bellingenstraat in Lembeek. Balen stro waren in brand gevlogen en er was al een beperkte overslag naar een naastgelegen schuur. Mogelijk gaat het om zelfontbranding.

Het vuur aan de pas afgeleverde balen stro werd kort na 15 uur opgemerkt. Een bluspoging werd ondernomen terwijl de hulpdiensten werden verwittigd. De brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam met verschillende ploegen ter plaatse en was net op tijd om een aanpalende schuur te redden. Die raakte wel beschadigd en ook de bekabeling van de zonnepanelen werd geraakt waardoor die begonnen te knetteren. Om het blussen veilig te laten verlopen werden die panelen afgekoppeld. De oorzaak van de brand is voorlopig onbekend. Zelfontbranding is niet uitgesloten. Er vielen gelukkig geen gewonden.