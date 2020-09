Badminton populair in Halle: club ziet ledenaantal verdubbelen op vier jaar tijd Bart Kerckhoven

15 september 2020

13u06 0 Halle Badminton is populair in Halle. Badmintonteam Halle ’86 zag op amper vier jaar tijd het ledenaantal stijgen van honderd naar meer dan tweehonderd enthousiaste sporters.

Volgens de club heeft die stijging vooral te maken met de sterke instroom van jeugdspelers. Er moet nu zelfs een wachtlijst aangelegd worden. “Vorig seizoen hebben we met het bestuur beslist om de meisjes en jongens uit onze elite-groep te laten doorstromen naar de competitieploegen” .” zegt jeugdverantwoordelijke Arno De Witte van de club. Zo werd er ruimte vrijgemaakt voor nieuwe spelers. “We merken echter dat de inschrijvingen blijven binnenlopen.”

De club heeft zes ploegen in competitie. Er is een nieuwe damesploeg waar in ervaren speelsters de jeugd op sleeptouw zullen nemen. In de herfstvakantie wordt er een herfststage georganiseerd in sportcomplex De Bres. Leden en niet-leden kunnen meedoen. Kinderen tussen 6 en 16 jaar zijn welkom. Inschrijven kan via badmintonhalle.be/agenda.