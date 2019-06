Babycenter Halle sluit tijdelijk na overstroming: “Al minstens twintigduizend euro schade in de winkel” Bart Kerckhoven

06 juni 2019

11u28 2 Halle Babycenter Halle blijft na de hevige wolkbreuk woensdagavond gesloten. Het regenwater richtte een ravage aan in de winkel. De meeste babyspullen zijn doorweekt en zelfs de houten vloer is aangetast door het vocht. Zaakvoerster Christine Verhulst schat de schade voorzichtig op meer dan twintigduizend euro. “Bijna dag op dag twee jaar geleden stonden we hier ook in een overstroomde winkel”, zucht ze.

In de Basiliekstraat en de Maandagmarkt begon voor de winkeliers woensdagavond na het felle onweer al de grote schoonmaak. Donderdagochtend konden de meeste handelszaken, sommigen met wat vertraging, opnieuw klanten ontvangen. Maar in Babycenter Halle in de Basiliekstraat moest dan de schade nog opgemeten worden. “We gaan nog maar eens van alles foto’s maken en dat doorsturen naar de verzekeringen”, zegt Christine gelaten. “Maar ik vrees dat we nu al meer dan twintigduizend euro schade lijden. Heel wat spullen zijn gewoon doorweekt en het water stroomde door de hele winkel. Een bestelling nieuwe kinderbuggy’s van 1.500 euro per stuk zijn vuil geworden en verloren. Meubels in de winkel stonden in het water maar ook de houten vloer trekt al krom. Er zit niets anders op dan tijdelijk te sluiten. De klanten zijn verwittigd via Facebook. De schade zal wel vergoed worden maar het is vooral voor het cliënteel spijtig. Dit zijn spullen die besteld werden en die we nu niet meteen kunnen afleveren.”

Babycenter Halle is al jaren gevestigd in de Halse binnenstad en Christine maakte al verschillende overstromingen mee. Toen de grote rioleringswerken in de Basiliekstraat en omgeving nog aan de gang waren liep de winkel twee jaar geleden ook onder. “Toen was alles volgens de stad nog niet afgewerkt maar nu alles klaar is stroomt er nog steeds water binnen”, zegt Christine. “We hoorden het water echt kolken in de lift. De stroom die van hogerop naar hier vloeide moet immens geweest zijn. Ik heb hier al wat meegemaakt maar zo erg was het nog nooit. We hadden gehoopt dat na de werken de overstromingen zouden stoppen en dat was ook beloofd maar dat is dus niet het geval. Ik had me dit keer niet voorbereid en geen zandzakjes geplaatst. Met dit als gevolg.”

We hoorden het water kolken in de lift. De stroom die van hogerop naar hier vloeide moet immens geweest zijn. Ik heb al wat meegemaakt maar zo erg was het nog nooit. Christine Verhulst, zaakvoerster Babycenter Halle

De stadsarbeiders gingen donderdagochtend al meteen aan de slag in de winkelstraten om de achtergebleven modder weg te spuiten. De eerste klanten van de winkels in het centrum merkten zo om 10 uur nog weinig van wat er zich de avond voordien afgespeeld had. Het stadsbestuur laat intussen weten dat er vandaag nog een overleg plaats vindt met de verschillende stadsdiensten. “We bekijken welke mogelijkheden er zijn om dit bij een volgende hevige regenbui te vermijden”, klinkt het bij de stad.